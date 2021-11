Hugo Maradona a SpazioNapoli: "Io mi sento napoletano, come Diego e la nostra famiglia"

Nel corso della presentazione del libro di Valter De Maggio “Napoli – I grandi calciatori” al Tennis Club di Napoli, è intervenuto come ospite anche Hugo Maradona, fratello del Pibe de Oro. A quasi un anno dalla scomparsa di Diego, emozionato e commosso, Hugo ha parlato ai microfoni di SpazioNapoli per ricordare l’inimitabile D10S. Di seguito le sue parole.

“Io, come Diego e la nostra famiglia ci sentiamo parte di questa città, perché Napoli, come ho sempre detto, ha dato tutto a Diego e allo stesso modo anche mio fratello ha dato tutto sé stesso ai napoletani”.

La vittoria degli scudetti

Insieme a lui abbiamo riportato alla memoria la vittoria dei due scudetti. “I ricordi sono sempre belli. Questa città ha avuto tanta sofferenza nel calcio e nella vita e lo scudetto era una doppia soddisfazione. Una doppia vittoria che abbiamo avuto, e dico abbiamo perché io mi sento napoletano”.

“So che Diego per Napoli è stato un riscatto devo ringraziare tutta la città e i napoletani”.

È passato quasi un anno dalla scomparsa del Pibe de Oro e questi sono giorni difficili, per i napoletani, per gli argentini, per gli amanti del calcio e soprattutto per la famiglia Maradona. Ma è in momenti come questi che è ancora più bello ricordare come Diego continui a vivere nei ricordi di una città intera. Nei racconti tramandati, nei murales che tappezzano Napoli, nei libri, nei film e nelle serie tv che parlano di lui. Perché anche se è quasi passato un anno, le emozioni vissute hanno e avranno una risonanza eterna.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Silvia De Martino