Balotelli bomba sul Napoli: l'ha detto in diretta

Mario Balotelli è intervenuto in diretta ad OCWSport su Twitch per rispondere a diverse domande sul suo passato e sul suo futuro. Una domanda in particolare ha stuzzicato Mario su una squadra italiana in cui vorrebbe giocare.

Di seguito la sua risposta:

"Se dovessi tornare in Italia dove mi piacerebbe giocare? L'ho sempre detto, anche negli anni passati, mi piacerebbe giocare a Napoli. Negli anni passati ci sono state anche trattative, ma non sono mai andate a buon fine. Chiaramente Napoli mi piacerebbe anche perchè c'è mia figlia".