Spalletti vuole un centrocampista dell'Inter!

Il Napoli dovrà essere puntellato con colpi mirati, se si vuole ambire allo scudetto, durante il mercato di gennaio.

Giuntoli sta già lavorando per Mazraoui e Mandava, ma, considerando la partenza di Anguissa per disputare la Coppa d'Africa, Spalletti necessita anche di un centrocampista fisico.

Secondo la Gazzetta dello Sport, la richiesta del tecnico toscano è Matías Vecino. Il centrocampista nerazzurro è ai margini del progetto Inter di Simone Inzaghi, e pretende maggior spazio.

Vecino Inter Napoli

Inoltre, ha il contratto in scadenza nel 2022, quindi il prezzo del cartellino sarebbe irrisorio.

L'uruguaiano gradirebbe la meta Napoli, non solo per l'aumento di minutaggio, ma perché si riunirebbe con Spalletti, allenatore che crede tantissimo in lui e che al tempo lo portò all'Inter.