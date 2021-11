Tatarusanu: "Milan tra le più forti al mondo. Non siamo soli per lo Scudetto"

Ciprian Tatarusanu, secondo portiere del Milan che sta sostituendo in maniera egregia Mike Maignan ha parlato dell'inizio di stagione dei rossoneri e delle ambizioni del club.

Tatarusanu portiere Milan

Milan, Tatarusanu: "Scudetto? Noi con Napoli e Inter"

Il portiere rumeno ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Corriere dello Sport. Di seguito quando evidenziato dalla nostra redazione:

"Faccio parte di una delle squadre più forti del mondo. Chiaramente dispiace per l'infortunio di Maignan, ma allo stesso tempo sono felice di giocare a questi livelli. Spero di stare bene fisicamente per poter fornire altre prestazioni a questo livello.

Milan favorito per lo Scudetto? "Noi cerchiamo di concentrarci per la singola partita e proviamo a dare sempre il massimo. Il Napoli, che è in testa con noi, è chiaramente tra le favorite. Ci sono comunque anche altre squadre che possono lottare per vincere lo Scudetto, Inter compresa".