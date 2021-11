"Statt zitt!": il giornalista si scaglia contro Lozano

Fabrizio Biasin, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue parole:

"Le parole di Lozano? In questo momento ha poco senso rilasciare una dichiarazione del genere. Sei primo in classifica, statt zitt!"

Lozano Napoli

Un pensiero su Inter-Napoli

"Non si può dire che Inter-Napoli sia decisiva perché siamo a novembre. Per i nerazzurri, però, è molto importante, dato che non ha mai vinto uno scontro diretto, anche se ha sempre giocato bene.

Per lo Scudetto, questa gara è quasi fondamentale per l'Inter: un contro è uscire da San Siro a -4 dalla vetta, un altro a -10. Questo Napoli non perde mai.

Assenza di De Vrij? Osimhen è incontenibile. Non ricordo un difensore che, finora, è stato capace di arginarlo. Poi ci sono partite dove ha segnato e altre in cui è rimasto a secco, ma dal punto di vista fisico è straripante. L'assenza di De Vrij è pesante perché le alternative non sono affidabili come l'olandese".