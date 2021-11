Esposito: "Insigne, a prescindere, sarà un gran bel ricordo, io so cosa vuole fare lui"

Il famoso attore di Gomorra, Salvatore Esposito, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, parlando del Napoli e del suo amico insigne.

"Inter-Napoli? Ci aspetta una grande partita. Sarà un bel banco di prova per Napoli e per Spalletti. Napoli, Inter e Milan si giocheranno lo scudetto fino alla fine, ma le milanesi hanno qualcosa in più a livello di organico. Gli scontri diretti saranno fondamentali".

Insigne rinnovo Napoli

"Incertezze sul futuro di Insigne? Lorenzo, da nostro capitano, merita tutta la stima e la fiducia. Quello che accade fuori dal campo riguarda solo lui e la società. A prescindere, qualora le strade dovessero dividersi, resterà un gran bel ricordo".

"So per certo che la sua volontà è quella di restare a Napoli e chiudere la carriera nella sua città. Vedremo se questo si trasformerà in un matrimonio tra le volontà del Napoli e quelle del calciatore".