Il Basaksehir punta il centrocampista offensivo del Napoli per gennaio

Il Basaksehir, club che attualmente occupa la nona posizione nella Süper Lig turca, guarda in casa Napoli per il mercato di gennaio.

Younes Eintracht Francoforte

Calciomercato Napoli, il Basaksehir vuole Younes

Tra gli obiettivi del club turco, stando a quanto riportato da Fanatik, ci sarebbe anche Amin Younes.

Il centrocampista offensivo attualmente milita in Germania, all'Eintracht Francoforte, ed è in prestito con diritto di riscatto dal Napoli.