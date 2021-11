Calciomercato Napoli, Alvino annuncia: "Colpo straordinario, Giuntoli vuole farlo a gennaio"

La stagione del Napoli è iniziata benissimo per gli azzurri che lavorano e sperano di poter restare in vetta alla classifica fino al termine del campionato. La rosa di Spalletti è ancora da completare ed è possibile che a gennaio la società si muoverà per mettere toppe lì dove manca qualche calciatore.

Anguissa Napoli

Calciomercato Napoli, Anguissa riscattato a gennaio?

Il Napoli pensa al riscatto di André Frank Zambo Anguissa dal Fulham. Gli accordi con il Fulham per l'estate sono fissati sulla base di 15 milioni di euro ma, secondo quanto riferito da Carlo Alvino a Kiss Kiss Napoli, Giuntoli sta valutando l'opportunità di riscattarlo già a gennaio.

"Il Napoli è felicissimo del rendimento del giocatore e sta anticipando i tempi. Si sta muovendo per riscattare Frank Anguissa già nel mese di gennaio, in netto anticipo rispetto a quanto stabilito. Bisogna fare i complimenti a Cristiano Giuntoli. Acquistando il centrocampista ha messo a segno un colpo eccellente, straordinario".