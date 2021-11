Napoli-Lazio, vendita spedita dei biglietti: già esauriti 3 settori [FOTO]

Domenica sera il Napoli affronterà l'Inter per la 13a giornata di Serie A. Ma i tifosi azzurri sono già proiettati al futuro e al match di domenica 28 novembre, contro la Lazio di Maurizio Sarri.

Biglietti Napoli Lazio

Biglietti Napoli-Lazio, esauriti 3 settori

Per la prima volta in stagione, il Napoli ha differenziato i costi dei biglietti nelle curve e si è avuta una grandissima impennata di vendite. Stando ai numeri di TicketOne, infatti, sono già esaurite la Curva B Superiore, la Curva A Superiore e la Curva A Inferiore e c'è poca disponibilità anche per altri settori. Previsto il "tutto esaurito", dunque per la sfida contro la Lazio del 28 novembre.