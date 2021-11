Sabatini distrugge Insigne: "Tra i peggiori contro l'Irlanda, non è riuscito a fare niente da centravanti"

Durante lo Speciale Qualificazioni Mondiali 2022, in onda sul canale 20 di Mediaset, è intervenuto Sandro Sabatini. Il giornalista ha espresso la sua opinione sulle ultime partite dell'Italia ed, in particolare, sulle prestazioni del capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, con la Nazionale. Di seguito le sue parole:

"È innegabile che l'Italia abbia avuto qualche problema in queste ultime gare di qualificazione dal Mondiale. Jorginho non è più quello dell'Europeo, ma ci sono anche altri giocatori in netto calo".

Italia, Insigne vs Irlanda del Nord

"In particolare mi riferisco ad Insigne, che nell'ultima partita con l'Irlanda del Nord è stato forse il peggiore. Gli era stato affidato un ruolo delicato come quello del centravanti, doveva aiutare la squadra nel palleggio e nella circolazione della manovra, ma non è riuscito a fare nulla di tutto ciò."