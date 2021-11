Ripresa allenamenti: due cicli di tamponi prima del match di domenica

Oggi il Napoli torna in campo per gli allenamenti in vista del delicatissimo match in programma domenica contro l'Inter di Simone Inzaghi. Gli azzurri recuperano già alcuni nazionali tra cui Koulibaly, Rrahmani, Lobotka ed Elmas. A breve rientreranno anche Di Lorenzo e Insigne dopo la delusione con la Nazionale.

Nei prossimi giorni, stando a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, sono inoltre previsti due cicli di tamponi ai calciatori del Napoli, così da tenere sotto controllo la situazione positivi dopo la notizia di Demme.