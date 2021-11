Spuntano i dettagli dell'opzione di rinnovo nel contratto di Mertens: cosa prevede il preaccordo

Ci sono sempre casi e casi, in ogni cosa. In casa Napoli, al momento, si guarda anche ad alcuni rinnovi da attuare, in primis quello del capitano Lorenzo Insigne, i cui discorsi però stentano a decollare. Secondo la Gazzetta dello Sport, invece, un rinnovo che potrebbe arrivare presto, tra i calciatori con il contratto in scadenza nel giugno 2022, è quello di Dries Mertens, per cui è già attiva un'opzione di rinnovo al 2023 nel contratto ora in vigore.

"Vorrebbe rimanere Mertens, il principe del gol (136) nella storia del Napoli. C’è l’opzione di rinnovo per un’altra stagione a favore della società. Ci sarebbe già una bozza di proposta per dimezzare l’attuale ingaggio (4 milioni) del belga con l’aggiunta però di vari bonus".