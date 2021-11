Marcolin: "Koulibaly è tra i top tre al mondo! Ha sofferto solo in un'occasione"

Dario Marcolin, ex giocatore e commentatore DAZN, ha parlato in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito al prossimo match che attende il Napoli contro l'Inter e soffermandosi anche su Kalidou Koulibaly. Ecco le sue parole sul difensore senegalese:

FLORENCE, ITALY - OCTOBER 03: Kalidou Koulibaly of SSC Napoli in action during the Serie A match between ACF Fiorentina v SSC Napoli at Stadio Artemio Franchi on October 3, 2021 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

"Quest'anno è Koulibaly a guidare la difesa del Napoli, dopo Albiol ha fatto fatica ma oggi è tornato ad essere fondamentale e decisivo in questa squadra. Attualmente è nei primi tre al mondo, non so se è il più forte di tutti ma nella top tre ci sta"