Report allenamento: un azzurro è tornato a disposizione!

Dopo la breve sosta Nazionali, le partite di Serie A riprenderanno sabato 20 novembre mentre il Napoli dovrà aspettare domenica per sfidare l'Inter allo stadio Meazza di San Siro. Infatti, proprio quest'oggi la squadra partenopea ha ripreso gli allenamenti. Ecco quanto riferito dal club attraverso il proprio sito ufficiale:

NAPLES, ITALY - AUGUST 22: Konstantinos Manolas of SSC Napoli during the Serie A match between SSC Napoli v Venezia FC at Stadio Diego Armando Maradona on August 22, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

"La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e lavoro atletico. Di seguito partitina a campo ridotto.

Manolas ha svolto l'intera seduta in gruppo. Personalizzato in campo per Malcuit.

Lobotka e Koulibaly sono rientrati dagli impegni con le Nazionali e hanno svolto lavoro personalizzato in campo e palestra".