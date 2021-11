Mancini: "Maradona è stato forse il più grande calciatore del mondo!"

Roberto Mancini è intervenuto in diretta durante l'evento Social Football Summit. Il commissario tecnico della Nazionale ha parlato anche di Maradona, ricordando lui e Paolo Rossi con le seguenti dichiarazioni:

"Diego era qualche anno più grandi di me. Abbiamo giocato per moltissimi anni insieme. È stato forse il più grande calciatore del mondo, era un ragazzo veramente per bene nonostante le cose che sono successe. Questo lo testimoniano anche i compagni di squadra e la gente che ha conosciuto. Paolo, oltre al campione, era un ragazzo straordinario, una persona meravigliosa".