Verso Inter-Napoli, Inzaghi preoccupato per il rientro di alcuni titolari: le ultime

Manca sempre meno a Inter-Napoli. Il big match di domenica sera dirà molto sulle potenzialità di entrambe le compagini per puntare allo Scudetto. Gli azzurri di Luciano Spalletti sono chiamati ad una grande partita contro una delle rivali principali per il primato in classifica. Dall'altra parte, Inzaghi vuole vincere il primo scontro diretto dopo i pareggi con Juventus, Milan e Atalanta e la sconfitta con la Lazio.

Simone Inzaghi Inter

Inter, Inzaghi preoccupato: primo allenamento al completo solo venerdì

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Tuttosport, oggi è previsto un allenamento defaticante per Barella, Skriniar, Brozovic e Perisic, cioè i primi a rientrare alla Pinetina. Domani torneranno Calhanoglu e Dumfries, mentre gli ultimi saranno i sudamericani Correa, Lautaro, Sanchez, Vidal e Vecino. Il primo allenamento al completo, per Inzaghi, ci sarà solo venerdì.