Caso plusvalenze, De Laurentiis risponde: "Non sono preoccupato"

Il caso plusvalenze vede anche il Napoli sotto la lente d'ingrandimento per il trasferimento di Victor Osimhen del 2019 dal Lille. Nelle scorse settimane si è parlato delle possibili penalizzazioni, sportive ed economiche, per gli azzurri se l'accordo con il Lille dovesse essere giudicato non congruente con la realtà.

De Laurentiis: "Caso plusvalenze? Non sono preoccupato, sono un guerriero"

Il New York Times ha svolto un approfondimento molto accurato sul caso plusvalenze che sta attanagliando la Serie A e il calcio europeo da qualche mese. Il quotidiano americano ha intervistato anche Aurelio De Laurentiis che si è detto tranquillo per la situazione.

"Non sono preoccupato perché sono un guerriero". Con queste parole, il patron del Napoli ha voluto rassicurare sull'estraneità ai fatti da parte del club partenopeo.