Il Napoli fa sul serio per Mazraoui dell'Ajax: la valutazione di mercato e i dettagli

Il Napoli ha il dichiarato intento sul mercato - con un occhio di riguardo alle finanze, come annunciato dal patron azzurro De Laurentiis - di affondare per due terzini innanzitutto. Mentre sulla sinistra si pensa a Reinildo del Lille già da un po' di tempo, a destra, per far rifiatare Di Lorenzo, interessa Mazraoui dell'Ajax, per cui il Napoli potrebbe muoversi già a gennaio dato che il suo contratto scade il prossimo giugno, come riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Anche il 24enne marocchino è in scadenza di contratto dopo un rapporto col club olandese avviato sin dalle giovanili. Finora Mazraoui ha dribblato ogni ipotesi di rinnovo. Vuol mettersi alla prova in una nuova esperienza all'estero. La possibilità di arrivare a Napoli lo attira particolarmente. In estate è stato quotato sui 15 milioni. Anche lui (come Reinildo, ndr) potrebbe arrivare a gennaio pagando un indennizzo all'Ajax".