Il Napoli potrebbe già fare un'offerta a gennaio per Reinildo: può arrivare a prezzo di saldo

Il Napoli, nonostante le limitazioni sulle spese, imposte a inizio anno dallo stesso presidente De Laurentiis, comunque non resterà totalmente a guardare sul mercato. Gli obiettivi sono dichiarati: vanno sistemate le corsie difensive e, in particolare, i primi indiziati sul mercato sono Mazraoui dell'Ajax per la fascia destra e Reinildo del Lille per la sinistra, entrambi in scadenza a giugno 2022. Secondo la Gazzetta dello Sport, per quest'ultimo potrebbe già esser fatta un'offerta a gennaio, per arrivare subito, a prezzo di saldo.

"Già nella scorsa estate il Napoli si era però già mosso per rinforzare le fasce della difesa. Era stata infatti intensificata la trattativa col Lilla per Reinildo Mandava, 27 anni, soluzione per la corsia sinistra. Nazionale del Mozambico, passato dal Portogallo (giovanili del Benfica e Belenenses) prima di arrivare nel 2019 nel club francese, è in scadenza di contratto a giugno. Ma tra due mesi Reinildo potrebbe arrivare versando al Lilla (ottimi rapporti anche per l’affare Osimhen) un indennizzo, di sicuro inferiore alla valutazione del giocatore che si aggira sui 6 milioni di euro".