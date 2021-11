Beccalossi convinto: "Vi dico chi si giocherà la vittoria del campionato con il Napoli"

A Radio Marte, nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma, è intervenuto l'opinionista Evaristo Beccalossi. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Giusto far tirare il rigore a Jorginho? Io venivo da 9 rigori battuti in modo perfetto, battuti sia di destro che di sinistro. Poi ne ho sbagliati due di seguito e qualcosa rimane. Bisogna vedere anche il carattere del giocatore, ne ha sbagliati anche con il Chelsea. Mentre tornavo a metà campo qualcuno mi diceva che dovevo tirare anche il secondo rigore, dopo aver sbagliato il primo. I ragazzi mi volevano bene".

FOTO: Getty - Napoli

"Inter-Napoli? Il Napoli quest'anno deve cercare di puntare in alto perché ha la squadra per vincere il campionato. Per ciò che so, l'Inter è ancora competitiva e sta cercando di mettere a posto alcune cose. Per la vittoria finale lotteranno con il Napoli e non bisogna sottovalutare il Milan, che da un anno e mezzo è ai vertici della classifica, merita rispetto. I rossoneri sono lì meritatamente".

"Platini e Zico? Essermi ritagliato un piccolo spazio in mezzo a questi campioni è stato bello".

"Vicino al Napoli? Se non fosse arrivato Maradona - e meno male che è arrivato! - avevo dato la disponibilità per arrivare".