Ospina-Meret, l'ex portiere consiglia: "Fossi in lui andrei via"

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Marco Ballotta, ex portiere, fra le tante, di Inter e Lazio. Ecco quanto evidenziato:

"Scudetto? I giochi non sono ancora fatti, ma per ora, Napoli, Milan ed Inter sembrano irraggiungibili. Secondo me l’Atalanta può agganciare le squadre sopracitate, mentre per la Juve mi sembra plausibile solo un posto tra le prime quattro".

Napoli, Meret

"Ospina-Meret? L’alternanza in porta non mi piace, ma il colombiano sta dimostrando di avere qualcosa in più, anche se io preferisco l’italiano. Il ragazzo è stato anche falcidiato dagli infortuni, dunque è stato sfortunato. Non mi sento di dargli consigli, ma al posto suo, se non fossi titolare andrei a giocare altrove. Per continuare a crescere e completarsi deve giocare con continuità".