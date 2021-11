L'ex Napoli incorona un azzurro: "Può dare tanto, ma deve giocare di più"

Fabiano Santacroce è intervento ai microfoni di OCW Sport in diretta Twitch all'evento Social Football Summit. L'ex difensore del Napoli ha parlato di Adam Ounas. Ecco quanto riportato:

"Ounas a Napoli non è ancora riuscito a dimostrare il suo potenziale, dovrebbe giocare di più, invece al Crotone ci è riuscito. È un calciatore che può dare tanto ma comunque per un ragazzo non è semplice affermarsi subito in una grande piazza".

NAPLES, ITALY - SEPTEMBER 19: Fabiano Santacroce SSC Napoli and Antonio Floro Flores Udinese Calcio during the Serie A match between SSC Napoli Udinese Calcio at Stadio San Paolo on September 19, 2009 in Naples, Italy. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)

"Ricordo la mia partita con la maglia del Napoli contro l'Inter: fu pazzesca, mi diede tanta consapevolezza. È chiaro che, poi, devi tenere alta l'asticella. Per me Napoli è una città pazzesca. Io abito al Vomero, come città viene pubblicizzata male ma è unica. Nonostante i suoi problemi. Ovviamente tifo Napoli"