Pistocchi: "Spalletti può farlo quando non avrà Osimhen!"

Maurizio Pistocchi, noto giornalista, è intervenuto nella giornata odierna ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli ed in particolare della possibilità di adattare Insigne in un altro ruolo in situazioni d'emergenza. Ecco le sue parole:

ROME, ITALY - NOVEMBER 12: Lorenzo Insigne of Italy reacts during the 2022 FIFA World Cup Qualifier match between Italy and Switzerland at Stadio Olimpico on November 12, 2021 in Rome, Italy. (Photo by Marco Rosi/Getty Images)

"Insigne centravanti può essere una soluzione interessante anche con il Napoli dove ha già agito da falso nove e dove potrebbe diventare un'idea quando Osimhen sarà impegnato in Coppa d'Africa. Inter-Napoli sarà il match più interessante di fine settimana, gli azzurri sono quelli che hanno fatto meglio e grazie a Spalletti stanno giocando molto bene".