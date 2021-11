Mancini scioglie i dubbi di formazione: nuovo ruolo per Insigne!

È giunto il momento della verità per l'Italia di Roberto Mancini che tra poco si gioca tutto contro l'Irlanda per accedere direttamente ai prossimi Mondiali in Qatar. Il tecnico ha comunicato la formazione titolare dove non mancano alcune sorprese, soprattutto in attacco.

ROME, ITALY - NOVEMBER 12: Lorenzo Insigne of Italy reacts during the 2022 FIFA World Cup Qualifier match between Italy and Switzerland at Stadio Olimpico on November 12, 2021 in Rome, Italy. (Photo by Marco Rosi/Getty Images)

Al posto di Immobile in avanti infatti non agirà Belotti, che non ha fatto bene contro la Svizzera. Ci sarà invece Lorenzo Insigne da falso nueve, già provato in alcuni allenamenti e che evidentemente è la scelta che più rassicura Mancini per questo match.

Ecco la formazione ufficiale dell'Italia:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Tonali; Berardi, Insigne, Chiesa.