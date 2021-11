Koulibaly pensa già alla Coppa d'Africa: "Non dobbiamo farlo!"

Il 2-0 del Senegal al Congo ne ha definitivamente certificato la qualificazione alla fase finale di Qatar 2022.

Il capitano del Senegal, nonché difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, ha parlato a fine partita anche della prossima Coppa d’Africa, che inizierà il 6 febbraio in Camerun, e dei prossimi obiettivi per lui e la sua Nazionale. Di seguito le sue parole:

Senegal, Koulibaly

“Non dobbiamo porci limiti. Dobbiamo tenere i piedi per terra e non fare i conti per una competizione che non abbiamo mai vinto. Abbiamo faticato in fondo a superare i gironi, ora cercheremo di farlo nella prossima Coppa. E penso che faremo grandi cose”.