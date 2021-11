Irlanda del Nord-Italia, probabili formazioni: nuovo ruolo per Insigne

Questa sera, al Windsor Park di Belfast, l'Italia si giocherà l'accesso al prossimo Mondiale in Qatar contro l'Irlanda del Nord. Gli azzurri primi nel girone a 15 punti, ma insieme alla Svizzera, dovranno fare o stesso risultato degli elvetici per qualificarsi. In caso di vittoria di entrambe, l'Italia dovrà mantenere la differenza reti migliore rispetto a quella della Svizzera: attualmente è a solo +2.

Formazioni Irlanda del Nord Italia

Probabili formazioni Irlanda del Nord Italia: Insigne falso nove

Roberto Mancini dovrà fare a meno di tantissimi infortunati per la gara di stasera: sono indisponibili Sirigu, Calabria, Bastoni, Chiellini, Toloi, Spinazzola, Biraghi, Sensi, Verratti, Zaniolo, Pellegrini, Kean e Immobile. Il ct azzurro però non vorrà sentire scusa e si affiderà ai suoi uomini migliori per vincere il match.

Secondo La Gazzetta dello Sport, pronto un 4-3-3 con in porta Gigio Donnarumma; difesa a quattro composta da Di Lorenzo ed Emerson Palmieri sulle fasce e Bonucci e Acerbi coppia difensiva; a centrocampo Barella e Tonali mezz'ali ai lati del regista Jorginho; in avanti pronti Berardi e Chiesa laterali e Insigne falso nove, con Belotti che dovrebbe partire dalla panchina.

I padroni di casa dell'Irlanda del Nord non vorranno regalare nulla e giocheranno per vincere. Il ct Ian Baraclough schiererà un 3-5-2 con Peacock-Farrell tra i pali, McNair, Evans e Cathcart in difesa, Dallas, McCann, Davis, Saville e Lewis a centrocampo e coppia d'attacco formata da Magennis e Washington.

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Peacock-Farrell; McNair, Evans, Cathcart; Dallas, McCann, Davis, Saville, Lewis; Mageniss, Washington.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Tonali; Berardi, Insigne, Chiesa.