Non solo Reinildo: altri tre nomi sul taccuino di Giuntoli per il ruolo di terzino sinistro

Il Napoli monitora diversi giocatori per il ruolo di terzino sinistro. Il ds Cristiano Giuntoli vorrebbe regalare a mister Spalletti un altro giocatore in quel ruolo già per gennaio.

Mazraoui Napoli

L'edizione odierna de La Repubblica ha svelato i diversi nomi presenti sul taccuino del direttore sportivo azzurro. In cima alla lista c'è Reinildo Mandava del Lille. Ma Giuntoli sta seguendo anche altri nomi, nel caso Faouzi Ghoulam non dovesse offrire garanzie. In lista, infatti, ci sono anche: Pervis Estupiñán del Villarreal, che non ha mai dimenticato l'interesse del Napoli di questa estate; Noussair Mazraoui dell'Ajax, con il contratto in scadenza il prossimo giugno; Fabiano Parisi dell'Empoli, giovane talento classe 2000.