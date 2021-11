Terzino sinistro, un nome in cima alla lista di Giuntoli: possibile affondo tra quindici giorni

Nel corso di questa sosta per le nazionali, il ds Cristiano Giuntoli si sta muovendo per regalare nuovi giocatori a Luciano Spalletti. L'obiettivo primario è il terzino sinistro: se Ghoulam non dovesse offire garanzie, la società azzurra proverà ad acquistarlo già per gennaio.

Reinildo Napoli

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, in cima alla lista del Napoli c'è ancora Reinildo Mandava del Lille. Il terzino mozambicano ha il contratto in scadenza a giugno e quindi il Napoli potrebbe provare a prenderlo già a gennaio: il Lille potrà chiedere solo un indennizzo per non perderlo a zero in estate. La dirigenza azzurra si sta prendendo ancora del tempo per decidere come procedere, ma probabilmente tra quindici giorni affonderà il colpo.