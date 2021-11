Ottime notizie per Spalletti: lo stanno facendo due azzurri

La sosta porta buone notizie per Luciano Spalletti, con due elementi della rosa del Napoli che approfitteranno di questo periodo di stop per recuperare al meglio la propria condizione.

NAPLES, ITALY - SEPTEMBER 11: Kostantinos Manolas of Napoli during the Serie A match between SSC Napoli and Juventus at Stadio Diego Armando Maradona on September 11, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

C'è infatti un cauto ottimismo sulle condizioni di Kostas Manolas e Kevin Malcuit che ormai da diversi giorni sono tornati ad allenarsi sul campo, anche se stanno facendo allenamento personalizzato.

Si può sperare in un loro recupero per la sfida contro l'Inter, anche se sarà molto difficile vederli in campo a San Siro.