Schira svela: "Pronta offerta di rinnovo per Mertens"

Nel corso della trasmissione televisiva Top Calcio 24 è intervenuto il giornalista Nicolò Schira, rilasciando alcune dichiarazioni sul Napoli e sui movimenti di calciomercato previsti dal club azzurro. Di seguito le sue parole.

"Il Napoli non sostituirà i tre giocatori che partiranno per la Coppa d'Africa, perché salteranno poche partite. L'acquisto principale a gennaio sarà un nuovo terzino sinistro, considerando anche che Faouzi Ghoulam non dovrebbe riuscire a recuperare".

L'esperto di calciomercato, inoltre, ha dichiarato che il Napoli in estate punterà anche all'acquisto di un attaccante, riducendo il contratto a Mertens che è in scadenza. "Attualemente Dries percepisce un ingaggio di circa cinque milioni di euro. Il Napoli vuole offrirgli un rinnovo da circa due milioni a stagione, ma non so se il belga accetterà".