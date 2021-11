La Roma punta due obiettivi del Napoli per gennaio: la situazione

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, tra gli obiettivi della Roma di Josè Mourinho per il mercato di gennaio ci sarebbero anche due calciatori che sono stati molto vicini al Napoli.

ROTTERDAM - Marcos Senesi of Feyenoord thanks the audience during the Dutch Eredivisie match between Feyenoord and Vitesse in the Kuip on April 25, 2021 in Rotterdam, The Netherlands. ANP PIETER STAM DE JONGE Dutch Eredivisie 2020/2021 xVIxANPxSportx/xxANPxIVx *** ROTTERDAM Marcos Senesi of Feyenoord thanks the audience during the Dutch Eredivisie match between Feyenoord and Vitesse in the Kuip on April 25, 2021 in Rotterdam, The Netherlands ANP PIETER STAM DE JONGE Dutch Eredivisie 2020 2021 xVIxANPxSportx xxANPxIVx 430713523

Tiago Pinto infatti vuole regalare un rinforzo a Josè Mourinho in quella zona del campo e tra gli obiettivi seguiti con maggiore attenzione ci sono Marcos Senesi e Marcao. I due sono stati a lungo accostati al club azzurro nel caso in cui fosse partito Koulibaly questa estate. In particolare il difensore argentino del Feyenoord sembrava ad un passo dal Napoli, ma per strapparlo al club di Rotterdam serviranno tra i 15 e i 20 milioni di euro.