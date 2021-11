Jorginho distrutto: "Prima del rigore era bianco, se non te la senti devi cederlo a un compagno"

Alessandro "Spillo" Altobelli ha rilasciato alcune parole all'edizione odierna di Repubblica in merito al rigore fallito da Jorginho contro la Svizzera. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

ROME, ITALY - NOVEMBER 12: Jorginho of Italy reacts after the missing a penalty during the 2022 FIFA World Cup Qualifier match between Italy and Switzerland at Stadio Olimpico on November 12, 2021 in Rome, Italy. (Photo by Marco Rosi/Getty Images)

"Nei suoi panni, dopo due errori, non avrei tirato il terzo. Aveva sbagliato l'ultimo in finale agli Europei, aveva sbagliato all'andata con la Svizzera. L'ho visto prima che calciasse, era bianco in faccia, si vedeva che lo sentiva troppo. Calciare un rigore è meno facile di quanto si creda. Un campione sa se se la sente, e se non te la senti devi avere il coraggio di cederlo a un compagno. Un altro rigore con l'Irlanda? Secondo me Jorginho va a nascondersi nello spogliatoio, non credo lo batterà. Ma magari, se capitasse sul 3-0, sarebbe l'occasione per sbloccarsi".