UFFICIALE - C'è la notizia su Elmas: dalla Macedonia

C'è la notizia ufficiale su Elif Elmas in vista dell'ultima sfida del Girone J di qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022. Se la Macedonia dovesse vincere contro l'Islanda arriverebbe al secondo posto nel girone, accedendo ai playoff per la qualificazione.

Eljif ELMAS MKD in Aktion mit Ball Fussball Laenderspiel, WM Qualifikation Gruppe J Spieltag 3, Deutschland GER - Nordmazedonien MKD 1:2, am 31.03.2021 in Duisburg/Deutschland. a *** Eljif ELMAS MKD in action with ball Football match, World Cup Qualification Group J Matchday 3, Germany GER North Macedonia MKD 1 2, on 31 03 2021 in Duisburg Germany a

Di seguito le formazioni ufficiali del match:

MACEDONIA DEL NORD (4-4-2): Dimitrievski; S.Ristovski, Musliu, Velkovski, Alioski; Elmas, Bardi, Kostadinov, Churlinov; Ristovski, Trajkovski. Ct: Blagoja Milevski.

ISLANDA (4-3-3): Olafsson; Saevarsson, Grétarsson, Bjarnason, Thórarinsson; Johannesson, B.Bjarnason, Thórdarson; Gudmundsson, Gudjohnsen, Thorsteinsson. Ct: Arnar Thór Vidarsson.