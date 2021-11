Dzeko lascia il ritiro della Bosnia: le ultime in vista di Inter-Napoli

Sky Sport 24 ha riportato alcune importanti notizie riguardanti le condizioni di Edin Dzeko, attaccante dell'Inter. Ovviamente le notizie interessano molto da vicino il Napoli, visto che i prossimi avversari degli uomini di Luciano Spalletti saranno proprio i nerazzurri.

REGGIO NELL'EMILIA, ITALY - OCTOBER 02: Edin Dzeko of FC Internazionale celebrates the victory during the Serie A match between US Sassuolo v FC Internazionale at Mapei Stadium - Citta' del Tricolore on October 02, 2021 in Reggio nell'Emilia, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

L'attaccante non ha evidenziato lesioni muscolari ed ha però saltato il match di ieri della sua Bosnia contro la Finlandia. Dzeko salterà anche la prossima sfida contro l'Ucraina perchè già nella giornata di oggi rientrerà a Milano per continuare con il percorso di recupero per puntare ad esserci contro il Napoli.