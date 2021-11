Ceci su Maradona: "Mi chiese di aggiungere una scritta sulla sua statua"

A Canale 21 nella trasmissione Campania Sport è intervenuto Stefano Ceci, l'ex manager di Diego Armando Maradona, in merito alla statua che verrà posta fuori allo stadio in sua memoria. Di seguito le sue parole.

"Quando siamo venuti a Napoli a festeggiare la cittadinanza onoraria di Diego nel 2007 gli dissi 'Ti faccio fare una statua quando sarà il momento' e lui mi rispose che dovevo far scrivere sotto 'Anche io sono napoletano'. Questa era la sua volontà. Il 28 novembre, prima di Napoli-Lazio, Maradona tornerà a Napoli nello stadio che ora porta il suo nome".

"La statua in bronzo è stata realizzata dalle Fonderie Nolane ed è un’opera del maestro Dario Caruso. Ha le stesse misure di Diego: la mano e il piede sinistro sono l'esatta riproduzione della mano e del piede di Maradona e saranno ricoperte da una foglia d’oro. Sarà collocata all'interno degli spogliatoi: l'idea è di fare un museo all’interno dello stadio Maradona. La statua sarà posizionata all’esterno in certe occasioni di giornate a tema".

L'ex manager, inoltre, si è espresso anche sulla questione relativa ai diritti d'immagine. "Ho un accordo con De Laurentiis per le maglie: il 50% della cifra sui diritti verrà versata sul conto corrente degli eredi di Maradona. Diego mi ha conferito un mandato di espletazione, una licenza di utilizzo dei diritti d’immagine di 15 anni più 10 anche post mortem. Tutti i fondi sono stati momentaneamente bloccati, perché ci sono altri figli che chiedono di essere riconosciuti tramite il test del DNA".