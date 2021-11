Ex obiettivo del Napoli, l'Arsenal "svende" Pepé: il prezzo

Ricordate Nicolas Pepé? L'ex obiettivo del Napoli aveva occupato l'intera estate azzurra nel 2019, salvo poi trovare l'accordo con l'Arsenal sulla base di 80 milioni di euro. Il Napoli, poi, virò su Hirving Lozano che, oggi, è uno dei più utilizzati della rosa di Luciano Spalletti.

Ex obiettivo del Napoli: l'Arsenal svende Pepé

Nicolas Pepé non si è mai ambientato all'Arsenal. Il calciatore ivoriano era arrivato in Premier League come uno dei migliori talenti del calcio mondiale ma non è mai riuscito a prendere i Gunners per mano e portarli in vetta. Oggi è uno dei cedibili dell'Arsenal, già per il mercato invernale.

Secondo quanto riferisce football.london, Pepé è in uscita dall'Arsenal per "soli" 25 milioni di euro. A gennaio si cercherà una via d'uscita per l'ex Lille ma difficilmente arriverà in Serie A.