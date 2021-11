Brutta batosta per Lozano con il suo Messico: è successo stanotte

Sono 14 i calciatori del Napoli che sono in giro per il mondo con le proprie nazionali per disputare i match di qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar. Stanotte, è stato il turno di Hirving Lozano.

USA Messico Lozano

L'attaccante del Napoli, con il suo Messico, ha giocato tutti i 90 minuti del big match del girone di Nord e Centro America contro gli USA. La partita, giocata al TQL Stadium di Cincinnati, ha visto il Messico uscire sconfitto per 2-0: per gli Stati Uniti hanno segnato Pulisic e lo juventino McKennie. Dopo sette giornate, le due nazionali sono prime nel girone con 14 punti a testa.