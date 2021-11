Impresa per il Napoli Basket, battuta in trasferta Pesaro per 83-100: Rich imprendibile

Grande vittoria per la GeVi Napoli Basket che coglie il primo successo in trasferta. La compagine di coach Sacripanti si impone per 100-83 sul parquet di Pesaro espugnando la Vitrifrigo Arena.

Straordinaria prova degli azzurri che comandano dall'inizio alla fine della gara meritando il prezioso successo. Il miglior marcatore degli azzurri è, Rich con 24 punti. Gran debutto anche del nuovo acquisto Pargo, decisivo con i suoi canestri nell'ultimo quarto.

Il successo, in attesa degli altri incontri, porta il Napoli Basket al settimo posto della classifica con 8 punti dopo altrettante gare disputate in campionato. Si torna in campo domenica prossima alle ore 19:00 sul campo della Dinamo Sassari.