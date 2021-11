Futuro Mertens, il Napoli non ha intenzione di esercitare l'opzione per il rinnovo: il motivo

Non solo Lorenzo Insigne: in casa Napoli c'è da fare i conti anche con il futuro di Dries Mertens. L'attaccante belga ha rinnovato il contratto lo scorso anno per un'altra stagione con opzione per un altro anno, ma il club non sembra intenzionato a esercitarla.

Dries Mertens Rinnovo

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, per il momento la società non è intenzionata a esercitare l'opzione di rinnovo per un'altra stagione per Mertens. Il motivo di questa scelta sta nel fatto che De Laurentiis vuole ridimensionare il monte ingaggi del Napoli e i 4,5 milioni di stipendio del belga sono tanti. L'unico modo per far cambiare idea alla società è una grande stagione a livello realizzativo: in quel caso, potrebbe arrivare il "rinnovo".