Altro infortunio nell'Italia: lascia il ritiro ed è a rischio per Inter-Napoli

L'Italia, dopo il pareggio di ieri sera contro la Svizzera, lunedì sfiderà l'Irlanda del Nord per guadagnare il pass per i Mondiali in Qatar. Brutte notizie però per Roberto Mancini: un altro giocatore è costretto a lasciare il ritiro causa infortunio.

Infortunio Bastoni Italia

Infatti, questa mattina, Alessandro Bastoni ha lasciato il ritiro ed è tornato a Milano. Il difensore dell'Inter era già indisponibile per la gara di ieri e non ha recuperato dall'infortunio. Al suo posto è stato convocato Gian Marco Ferrari, difensore del Sassuolo.

La notizia dell'infortunio di Bastoni preoccupa anche Simone Inzaghi: il difensore potrebbe saltare Inter-Napoli, big match in programma domenica prossima.