Demme positivo al Covid, nuovo giro di tamponi a Castel Volturno: il programma

La positività al Covid-19 di Diego Demme ha fatto scattare l'allarme in casa Napoli. Il centrocampista tedesco, dopo aver fatto il tampone ieri mattina, è fortunatamente asintomatico e già in quarantena nella sua abitazione.

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, oggi i (pochi) calciatori non partiti con le rispettive nazionali e rimasti a Napoli, svolgeranno un nuovo giro di tamponi a Castel Volturno prima dell'allenamento. Gli azzurri avranno qualche giorno di riposo e riprenderanno gli allenamenti martedì prossimo: anche in quel caso, altro tampone per il gruppo squadra per monitorare la situazione. La settimana prossima torneranno anche i giocatori dai ritiri con le proprie nazionali e prima di tornare in campo a Castel Volturno saranno sottoposti anche loro a tampone molecolare.