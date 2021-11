Becao: "C'è un attaccante del Napoli difficilissimo da controllare!"

Rodrigo Becao, difensore dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport parlando anche di alcuni attaccanti che ha affrontato da quando è arrivato in Serie A! Ecco le parole del calciatore brasiliano:

"Lukaku è davvero un animale, è fortissimo. Un giocatore difficile da controllare per me è Insigne, io mi trovo meglio ad affrontare i giocatori fisici. Poi dico anche Chiesa, che tra tagli e diagonali è tosto. Per marcare Ibrahimovic ci vogliono due difensori".