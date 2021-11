Ammutinamento del 2019, Edo De Laurentiis ha testimoniato contro Allan: lodo atteso entro 15 giorni

Sono passati più di due anni dal caso ammutinamento del novembre del 2019, eppure la storia di quella notte dopo Napoli-Salisburgo non è ancora giunta alla fine.

Come riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, ieri si è tenuta un'altra udienza sulla questione Allan. Il vicepresidente Edoardo De Laurentiis ha testimoniato negli studi dell'avvocato Arturo Frojo, presidente del Collegio Arbitrale, e ha confermato la tentata aggressione subita dal centrocampista brasiliano, avvenuta all'interno degli spogliatoi.

Allan, nonostante fosse infortunato in quel momento, fu costretto ad andare lo stesso in ritiro. Il Napoli chiede il 50% di una mensilità (circa 80 mila euro), ma gli avvocati che rappresentano Allan, puntano sul certificato medico del dottor Canonico che gli aveva prescritto due settimane di riposo per un trauma distorsivo al ginocchio destro. Il lodo è atteso entro quindici giorni.