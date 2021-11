Seduta mattutina a Castel Volturno: due azzurri si allenano a parte

Si è concluso l'allenamento mattutino del Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center dove gli azzurri si sono allenati in vista del prossimo impegno in programma il 21 novembre contro l'Inter a San Siro.

Italy: Preseason 2021-22 SSC Napoli friendly match SSC Napoli vs Bassa Anaunia SSC Napoli s French defender Kevin Malcuit and SSC Napoli s Italian coach Luciano Spalletti during the fifth day of ssc napoli s 2021-22 pre-season training camp in val di sole in trentino, dimaro folgarida ABPH1042 Copyright: xAntonioxBalascox

La squadra ha svolto lavoro aerobico in avvio e successivamente seduta tattica. Unici a svolgere lavoro personalizzato sono stati Malcuit e Manolas.