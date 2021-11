Trasferimento dal Napoli all'Everton, Allan: "Ero entusiasta, esperienza migliore di quanto pensassi! I tifosi sono stupendi"

Il centrocampista ex Napoli e oggi all'Everton, Allan Marques, ha rilasciato un'intervista a Liverpool Echo in cui ha parlato della sua carriera, in cui non mancano passaggi sul periodo trascorso in azzurro. Ecco quanto evidenziato:

"Quando ero al Napoli il modulo era il 4-3-3 e ho giocato come mezzala, in quel ruolo hai più libertà di muoverti box-to-box. Hai più possibilità di tirare e puoi arrivare più regolarmente nella metà campo avversaria, il che ti dà più opportunità di fare anche assist. Ma sto imparando cose nuove con Rafa Benitez (attuale tecnico dell'Everton, ndr).

FOTO: Getty - Allan Everton

Il passaggio dal Napoli all'Everton? Ero entusiasta di una nuova avventura, per mia moglie e i miei figli, oltre che per me ovviamente, ma è stata un'esperienza migliore di quanto mi aspettassi. E migliora ogni giorno di più. È stupendo scendere in campo in un Goodison Park pieno, i nostri tifosi sono incredibili, senti la loro passione e ti fa venire la spinta per dare il massimo per loro".

Infine Allan si è augurato di restano a lungo all'Everton, che ritiene essere un grande e prestigioso club, con il quale vorrebbe associare il suo nome alla conquista di tante vittorie e trofei.