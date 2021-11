Situazione rinnovo Koulibaly, De Laurentiis fissa il prezzo in caso di addio

Il Mattino, nella sua edizione odierna, ha fatto il punto sulla situazione rinnovi in casa Napoli.

Al termine della prossima stagione, quindi a giugno 2023, scadrà, oltre al contratto di Fabian Ruiz, anche quello di Koulibaly.

Koulibaly Napoli contratto

Il leader della difesa di Spalletti in questo momento non sta trattando il rinnovo, e le offerte dall'estero sicuramente non mancheranno, considerando il valore del giocatore.

De Laurentiis ha già fissato il prezzo, nonostante il contratto prossimo alla scadenza, Koulibaly non lascerà Napoli, prima della fine del contratto, per meno di 70 milioni di euro.