Ospina con il contratto in scadenza, cosa sta facendo il Napoli?

Il quotidiano Il Mattino, nella sua edizione odierna, ha commentato la situazione relativa al contratto di Ospina.

Il colombiano era dato per sicuro partente durante la scorsa sessione di calciomercato. Considerando la volontà iniziale di Spalletti di puntare su Meret, e considerando il contratto in scadenza al termine di questa stagione.

Ospina Napoli Spalletti

I dialoghi per il rinnovo non sono mai iniziati, in quanto fino a queste ultime prestazioni non è mai stato nell'interesse delle società il rinnovo di Ospina, che ora, però, sta disputando un'ottima stagione.

In questo momento la priorità resta su altri rinnovi, da Meret a Koulibaly, passando per Insigne e Fabian Ruiz.

Al termine di queste trattative Giuntoli si accorderà con il suo entourage, con cui ancora non si è visto.