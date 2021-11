Opzione per il rinnovo di Mertens: il Napoli ha già deciso cosa fare

Il Napoli, un po' come tutti i club, sta sfruttando il periodo di sosta del campionato per concentrarsi sulle strategie di calciomercato. Non solo eventuali acquisti o cessioni, in casa azzurra si lavora in particolare ai rinnovi di contratto, con precedenza agli accordi in scadenza a giugno 2022.

Tra i calciatori che termineranno il contratto con il Napoli in estate c'è anche Dries Mertens: la società partenopea ha però un'opzione per il prolungamento di un anno dell'accordo. Eppure al momento la dirigenza non appare intenzionata ad applicare questa clausola presente nel contratto del belga.

Napoli Mertens

Mertens rappresenta un giocatore fondamentale del passato recente del Napoli, ma il suo calo di rendimento appare abbastanza evidente. Alle attuali cifre (poco più di 4 milioni di euro, ndr) il club non rinnoverà il contratto. Non tutto è però finito: con una grande seconda parte di stagione e con una rivisitazione dell'accordo economico, il matrimonio tra il Napoli e Mertens potrebbe ancora proseguire.