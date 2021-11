Il retroscena su Fabian Ruiz, rimasto a Napoli per una ragione

La Repubblica, nella sua edizione odierna, fa il punto sulla situazione legata a Fabian Ruiz.

Il centrocampista spagnolo sta disputando un'ottima stagione, finalmente con Spalletti sembra essere giunto alla maturità calcistica.

Il quotidiano svela come il Napoli aspettava l'offerta giusta per venderlo quest'estate, offerta che, però, per la fortuna di Spalletti, non è mai arrivata.

Fabian Ruiz Napoli calciomercato

Lo spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2023, e il rinnovo era stato messo in stand by, considerando le prestazioni del calciatore nella passata stagione.

Ora Giuntoli deve blindarlo, perché la situazione si è invertita, e le grandi di Spagna sono pronte per prendere il faro azzurro.