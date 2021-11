Italia-Svizzera, Donnarumma sotto la Curva Nord: gesto strepitoso dei tifosi

Italia-Svizzera è la gara decisiva per gli Azzurri di Roberto Mancini in vista del Mondiale in Qatar 2022. Con una vittoria, la qualificazione sarà quasi scontata perché poi basterà un pareggio contro Irlanda del Nord per essere certi del primato nel girone. Tra i calciatori più acclamati dal pubblico dell'Olimpico di Roma c'è stato Gianluigi Donnarumma.

Italia Svizzera Donnarumma

Italia-Svizzera, Donnarumma acclamato dai tifosi: la sua risposta

Prima del fischio d'inizio, Donnarumma ha preso posizione tra i pali sotto la Curva Nord ed è stato accolto con un grande boato dai tifosi che hanno incitato il portiere del PSG, al contrario di quanto avvenne nell'ultimo match dell'Italia a San Siro contro la Spagna. Il portiere classe '99 ha risposto con tanti applausi, ringraziando il pubblico.